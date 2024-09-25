Песков назвал «фатальной ошибкой» позицию Зеленского по принуждению РФ к миру

Позицию президента Украины Владимира Зеленского по принуждению России к миру в Кремле считают «фатальной ошибкой». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению огня

По его словам, «принудить Россию к миру невозможно».

«Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения всех задач, которые стоят перед СВО», — заключил представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил в Совбезе ООН, что «Россию можно только принудить к миру», сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
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