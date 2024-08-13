Партия «Грузинская мечта» обвинила Саакашвили в войне с РФ в 2008 году

Ответственность за события 2008 года лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

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В документе говорится, что к «пятидневной войне» с РФ в августе 2008 года привели «авантюрные действия» политика, совершённые по указанию извне.

«В августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства»», — указали в «Грузинской мечте», при этом не уточнив сторону, давшую такие указания.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Денис Петров
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