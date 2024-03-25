Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта
Контактов с западными странами по вопросу расследования теракта в «Крокус Сити Холле» у России в настоящее время нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, борьба с терроризмом требует международного полноформатного взаимодействия, однако его нет.
«Вы видите, что сейчас в связи с максимально обострённым конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется», - заключил представитель Кремля.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо уничтожить всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских беспилотника
- СМИ: Мошенники придумали новую схему для получения данных к «Госуслугам» россиян
- Все игры 22 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта
- Жительницу Москвы осудили на восемь лет за фейки о российской армии
- Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта
- Член Общественного совета при МВД обвинил Украину в теракте в «Крокусе»
- Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды с 1 марта 2025 года
- Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокусе»
- Адвокат Трунов объяснил, почему избрание меры пресечения для террористов было закрытым
- Группа «Пикник» запланировала концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru