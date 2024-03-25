Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта

По его словам, борьба с терроризмом требует международного полноформатного взаимодействия, однако его нет.

«Вы видите, что сейчас в связи с максимально обострённым конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется», - заключил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо уничтожить всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

