Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта

Контактов с западными странами по вопросу расследования теракта в «Крокус Сити Холле» у России в настоящее время нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, борьба с терроризмом требует международного полноформатного взаимодействия, однако его нет.

«Вы видите, что сейчас в связи с максимально обострённым конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется», - заключил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо уничтожить всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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