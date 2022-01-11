Песков: Россия не имеет права вмешиваться в вывод миротворцев из Казахстана

Вывод миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана — прерогатива властей республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии миротворцев в республике и анонсировал начало поэтапного вывода контингента в ближайшие дни.

Комментируя слова Токаева, Песков подчеркнул, что Москва не имеет права вмешивать в сроки вывода миротворцев.

«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ», — подчеркнул представитель Кремля.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОДКБМиротворцыКазахстанДмитрий Песков
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