Песков: Россия не имеет права вмешиваться в вывод миротворцев из Казахстана

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии миротворцев в республике и анонсировал начало поэтапного вывода контингента в ближайшие дни.

Комментируя слова Токаева, Песков подчеркнул, что Москва не имеет права вмешивать в сроки вывода миротворцев.

«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ», — подчеркнул представитель Кремля.



