Песков: Россия не готова верить заявлениям США о содействии экспорту зерна
Нельзя верить на слово заявлениям США о содействии экспорту из России в случае возвращения РФ в зерновую сделку, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с РИА Новости.
«На слово - нет», — указал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о готовности РФ поверить чиновникам из Вашингтона.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, напоминает Ura.ru. Ранее Песков заявил, что соглашение было приостановлено, так как Москва слишком долго в одностороннем порядке выполняла обязательства по сделке. Кроме того, пресс-секретарь указал, что Россия готова незамедлительно вернуться к договоренностям при выполнении выдвинутых страной условий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru