Песков: Россия не готова верить заявлениям США о содействии экспорту зерна

«На слово - нет», — указал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о готовности РФ поверить чиновникам из Вашингтона.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, напоминает Ura.ru. Ранее Песков заявил, что соглашение было приостановлено, так как Москва слишком долго в одностороннем порядке выполняла обязательства по сделке. Кроме того, пресс-секретарь указал, что Россия готова незамедлительно вернуться к договоренностям при выполнении выдвинутых страной условий.

