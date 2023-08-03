Блинкен: США надеются на продление зерновой сделки

США надеются на продление зерновой сделки. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

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«Мы надеемся на это», - ответил он на вопрос журналиста.

Зерновая сделка утратила действие 17 июля. В МИД РФ в этой связи заявили, что соглашение может быть возобновлено в новой форме, однако для этого требуются конкретные действия со стороны Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану готовность России вернуться в зерновую сделку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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