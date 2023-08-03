Блинкен: США надеются на продление зерновой сделки
3 августа 202317:09
США надеются на продление зерновой сделки. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.
«Мы надеемся на это», - ответил он на вопрос журналиста.
Зерновая сделка утратила действие 17 июля. В МИД РФ в этой связи заявили, что соглашение может быть возобновлено в новой форме, однако для этого требуются конкретные действия со стороны Запада.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану готовность России вернуться в зерновую сделку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина
- АКОРТ: Цены на импортное оливковое масло выросли с начала года на 40–50%
- Польские власти испугались переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»
- Новак: Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти
- Блинкен: США надеются на продление зерновой сделки
- Минздрав: Три системы диагностики рака могут внедрить к 2024 году
- Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Курской области
- СМИ: В аэропорту Барселоны ограбили россиян на 8,5 миллиона евро
- Первая ракетка РФ Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной
- Полковник США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу после провала наступления
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru