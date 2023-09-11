Песков: Россия не боится потерять Армению как союзника

У Москвы и Еревана могут быть проблемы, которые нужно решать, и сделать это можно в рамках диалога, отметил Песков. Он добавил, что делать это нужно в рамках диалога, учитывая «логику развития» и национальные интересы стран.

Ранее депутат Юрий Швыткин в разговоре Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с назвал позицию Армении по Карабаху деструктивной.