Песков: Россия не боится потерять Армению как союзника
11 сентября 202313:31
Россия не боится потерять Армению как союзника, но при этом ее отношения с Россией остаются на близком уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
У Москвы и Еревана могут быть проблемы, которые нужно решать, и сделать это можно в рамках диалога, отметил Песков. Он добавил, что делать это нужно в рамках диалога, учитывая «логику развития» и национальные интересы стран.
Ранее депутат Юрий Швыткин в разговоре Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с назвал позицию Армении по Карабаху деструктивной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru