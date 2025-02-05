Песков: Россия готова к переговорам, несмотря на нелегитимность Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский имеет большие проблемы «де-юре с точки зрения своей легитимности». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

По его словам, этот «анализ неоднократно был озвучен» президентом РФ Владимиром Путиным.

«Но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», - заключил он.

Ранее Песков подтвердил, что переговоры с представителями новой американской администрации по Украине ведутся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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