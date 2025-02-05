Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, считает ли российский лидер Владимир Путин врагом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил журналистам.

Как отметил Песков, в этом вопросе «не может и не должно быть места эмоциям».

«Здесь место юридическому анализу и... прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, российская сторона считает, что Зеленский де-юре имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если не будет других вариантов в рамках урегулирования.

