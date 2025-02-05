Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, считает ли российский лидер Владимир Путин врагом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил журналистам.
Как отметил Песков, в этом вопросе «не может и не должно быть места эмоциям».
«Здесь место юридическому анализу и... прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря, российская сторона считает, что Зеленский де-юре имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Между тем Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если не будет других вариантов в рамках урегулирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в 320 миллионов евро
- Тренер Куканов заявил, что легкоатлет Толстихин был игроманом в долгах
- МИД Турции рассчитывает на конкретизацию мирных инициатив по Украине к лету
- Количество поездок иностранцев в Россию выросло на 8,2% в 2024 году
- Песков: Россия приветствует слова госсекретаря США о признании многополярности
- В Кремле подтвердили переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине
- «Будто из группы «Ария»: Матвиенко рассказал об образе Шамана в своей этно-опере
- Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом
- ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
- Фурсенко рассказал о попытках западных стран возобновить контакты с учеными РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru