Песков: Россия допускала, что США не продлят лицензии на закупку нефти

Власти РФ заранее допускали, что США не станут продлевать временную лицензию на закупку третьими странами российской нефти. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он указал, что решение Вашингтона - «один из вариантов развития событий», отметив, что Россия научилась минимизировать последствия введённых против неё санкций.

«Мы... не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права», - добавил Песков.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продлевать сроки действия лицензий, разрешающих России и Ирану продавать свою нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

