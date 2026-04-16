Песков: Россия допускала, что США не продлят лицензии на закупку нефти

Он указал, что решение Вашингтона - «один из вариантов развития событий», отметив, что Россия научилась минимизировать последствия введённых против неё санкций.

«Мы... не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права», - добавил Песков.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продлевать сроки действия лицензий, разрешающих России и Ирану продавать свою нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

