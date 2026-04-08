Доходы России от экспорта нефти превысили $2 миллиарда в неделю
Еженедельная выручка России от экспорта нефти в период до 5 апреля выросла до $2,02 миллиарда против $1,79 миллиарда неделей ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов и агентства Argus.
Рост связан с подорожанием российских сортов нефти, которое продолжалось 5 недель. По данным Argus Media, 2 апреля цена Urals в Новороссийске достигала $114,45 за баррель, а дисконт к Brent сократился с $29 до $27,75.
Как отмечает Bloomberg, текущие доходы оказались выше показателей периода скачка цен в начале конфликта на Украине. На рынок повлияла эскалация между США и Ираном: после перекрытия Ормузского пролива стоимость нефти поднималась до $120, в том числе на фоне ударов по нефтегазовой инфраструктуре региона.
После объявления перемирия на Ближнем Востоке котировки резко снизились: к полуночи Brent упала до $93 за баррель против $107-110 днем 7 апреля. Одновременно страны ОПЕК+ заявили о повышении квот на добычу в мае, дав сигнал о готовности наращивать производство, передет «Радиоточка НСН».
