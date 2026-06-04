Глава «Роскосмоса» озвучил стоимость полета космического туриста

По его словам, отправить на станцию непрофессиональную миссию нельзя, поэтому в экипаже должно быть двое профессионалов.

Он также добавил, что из-за высокой стоимости полёта желающих отправиться в космос немного. Однако Россия готовит космонавтов других стран и организует их полёты.

Ранее компания Blue Origin объявила об успешном выполнении туристического полёта в космос с полностью женским экипажем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

