Песков: Россия добивается достижения своих целей путем проведения СВО

Россия продолжает добиваться достижения своих целей и задач в ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не увидели предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло

Как отметил представитель Кремля, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет.

«Поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что США не хотят завершать конфликт на Украине. По словам Пескова, Вашингтон «хочет и делает» все, чтобы кризис продолжался.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков
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