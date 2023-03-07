Песков: Россия добивается достижения своих целей путем проведения СВО
Россия продолжает добиваться достижения своих целей и задач в ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет.
«Поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», — заявил Песков.
Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что США не хотят завершать конфликт на Украине. По словам Пескова, Вашингтон «хочет и делает» все, чтобы кризис продолжался.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Шойгу заявил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек
- Туроператоров освободят от НДС на поездки по России
- Шойгу: взятие Артемовска откроет путь к дальнейшему наступлению ВС России
- В Кремле заявили, что Россия не признает потолок цен на нефть и приняла необходимые меры
- Песков: Россия добивается достижения своих целей путем проведения СВО
- В Белоруссии задержали террориста украинских спецслужб
- Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв»
- Администратор «Протестного МГУ» получил 8,5 лет колонии по делу о фейках об армии
- Александр Васильев пообещал скорое возвращение «Модного приговора» на Первый канал
- СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru