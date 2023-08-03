Песков: Россия делала всё для защиты жителей Донбасса
Россия прилагала все усилия, чтобы отстоять права жителей Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе форума «Территория смыслов».
По его словам, Россия после государственного переворота на Украине делала все возможное, чтобы не допустить эскалации и выйти на мирное урегулирование конфликта. В результате этого были подписаны минские соглашения, напомнил он.
«Это был продукт очень сложного баланса договоренностей и продукт дипломатического успеха нашей страны», - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что выполнение соглашений позволило бы жителям Донбасса иметь особые права и самим определить свое будущее.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никогда не откажется от целей специальной операции на Украине. Он напомнил, что Россия начала СВО для защиты жителей Донбасса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru