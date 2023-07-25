Вооружённые силы РФ освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Подразделения 15-й мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ заняли населённый пункт Сергеевка, сообщает пресс-служба Минобороны.

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В сообщении говорится, что действиями российских сил руководил подполковник Буйлов.

«Общее продвижение наших войск составило до четырёх километров по фронту и до двух километров в глубину», - указали в военном ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось», при этом было уничтожено рекордное количество западной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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