Вооружённые силы РФ освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

В сообщении говорится, что действиями российских сил руководил подполковник Буйлов.

«Общее продвижение наших войск составило до четырёх километров по фронту и до двух километров в глубину», - указали в военном ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось», при этом было уничтожено рекордное количество западной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

