«Три года для сброда»: Рогов о сроках окончания спецоперации
Россия может ускорить сроки завершения СВО, если «резко пойдет на запад», освобождая южно-русские земли, предположил в эфире НСН Владимир Рогов.
Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что согласен с прогнозом депутата Петра Толстого о сроках завершения спецоперации.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее предположил, что спецоперация продлится «еще года два–три, потому что это не быстро».
«Исходя из развития событий, я согласен с Петром, что 2-3 года этот тот период, когда Западу еще хватит сил поставлять ресурсы режиму Зеленского или тому, кого они приведут на его место. Украина изыскивает мобилизационные ресурсы на подконтрольных им территориях вплоть до кого угодно: и больных, и беременных женщин. Это может продолжаться достаточно долго. Плюс они продолжат стаскивать весь сброд со всего мира по системе иностранного легиона, что сейчас в значительной степени происходит. Уже оценивались мобилизационные потенциалы Польши, Прибалтики и других стран», - сказал Рогов.
По его мнению, ускорить завершение спецоперации может резкое продвижение России в западном направлении.
«Пока не изменится скорость освобождения южно-русских земель от нацистской заразы, пока мы резко не пойдем на Запад, вряд ли будут подвижки в плане поиска мира с той стороны и адекватного восприятия происходящего», - заключил собеседник НСН.
По мнению Петра Толстого, Украину не стоит недооценивать, поскольку это «серьезный враг, который оказывает серьезное сопротивление», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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