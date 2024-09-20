Песков: Российские военные исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области

Кремль не сомневается, что Вооружённые силы РФ исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных на Курском направлении

По его словам, военные сделают свою работу и контроль над российскими территориями будет восстановлен.

«Естественно, планы военных здесь не могут быть публичными», — заключил представитель Кремля.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияВСУКурская ОбластьДмитрий Песков

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