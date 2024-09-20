Песков: Российские военные исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области
20 сентября 202413:22
Кремль не сомневается, что Вооружённые силы РФ исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, военные сделают свою работу и контроль над российскими территориями будет восстановлен.
«Естественно, планы военных здесь не могут быть публичными», — заключил представитель Кремля.
Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru