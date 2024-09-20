ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных на Курском направлении
Украинские войска за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 15 тысяч солдат. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в ходе боев более 370 человек и 18 единиц бронетехники.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15300 военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, российская армия уничтожила военную технику ВСУ, в том числе 124 танка, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, семь американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть MLRS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru