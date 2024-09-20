ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных на Курском направлении

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в ходе боев более 370 человек и 18 единиц бронетехники.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15300 военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, российская армия уничтожила военную технику ВСУ, в том числе 124 танка, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, семь американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть MLRS.

