Песков: российские алмазы могут поставляться в другие страны

Мировой рынок подвижен и имеет множество альтернативных направлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Так он прокомментировал возможное введение санкций странами G7 на продажу российских алмазов.

Кроме того, представитель Кремля призвал дождаться конкретных решений.

«Как показывает практика по другим товарам, если их перестают покупать где-то, их начинают покупать в других местах. Лакуны здесь не образуются», — отметил Песков.

Ранее, по данным СМИ, страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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