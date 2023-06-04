Песков: России нужно довести спецоперацию до конца

Он отметил, что Запад говорит о правах человека и европейских ценностях, но не замечает бомбежки Донбасса.

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», - сказал представитель Кремля.

Песков ранее заявил, что президент России готов к любым контактам для достижения целей спецоперации другими путями, передает «Радиоточка НСН».

