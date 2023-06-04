Песков: России нужно довести спецоперацию до конца

У России нет альтернативы, кроме как довести спецоперацию до конца, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет вопросу Украины

Он отметил, что Запад говорит о правах человека и европейских ценностях, но не замечает бомбежки Донбасса.

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», - сказал представитель Кремля.

Песков ранее заявил, что президент России готов к любым контактам для достижения целей спецоперации другими путями, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры