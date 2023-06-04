Песков: России нужно довести спецоперацию до конца
4 июня 202314:35
У России нет альтернативы, кроме как довести спецоперацию до конца, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Запад говорит о правах человека и европейских ценностях, но не замечает бомбежки Донбасса.
«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», - сказал представитель Кремля.
Песков ранее заявил, что президент России готов к любым контактам для достижения целей спецоперации другими путями, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru