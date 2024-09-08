Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО

России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Алаудинов: В Курской области ведется решающий бой СВО

Так он ответил на вопрос, согласен ли он с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, по словам которого, Россия уже победила в специальной военной операции.

Генерал-майор отметил, что теперь россиянам следует сделать все, чтобы стать одной семьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры