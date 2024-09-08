Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
8 сентября 202408:36
России еще многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он ответил на вопрос, согласен ли он с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, по словам которого, Россия уже победила в специальной военной операции.
Генерал-майор отметил, что теперь россиянам следует сделать все, чтобы стать одной семьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru