Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО

Россия уже победила в специальной военной операции, считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Алаудинов: В Курской области ведется решающий бой СВО

«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — отметил генерал-майор.

По словам Алаудинова, теперь россиянам следует сделать все, чтобы стать одной семьей, готовой к вызовам в будущем.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что бои за Курскую область и вся СВО завершатся в ближайшие два-три месяца, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны

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