Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО

«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — отметил генерал-майор.

По словам Алаудинова, теперь россиянам следует сделать все, чтобы стать одной семьей, готовой к вызовам в будущем.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что бои за Курскую область и вся СВО завершатся в ближайшие два-три месяца, напоминает РЕН ТВ.

