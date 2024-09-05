Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО
5 сентября 202411:17
Россия уже победила в специальной военной операции, считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — отметил генерал-майор.
По словам Алаудинова, теперь россиянам следует сделать все, чтобы стать одной семьей, готовой к вызовам в будущем.
Ранее Апти Алаудинов заявил, что бои за Курскую область и вся СВО завершатся в ближайшие два-три месяца, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru