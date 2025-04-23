Песков: РФ не расценивает слова Джей Ди Вэнса как ультиматум

По его словам, диалога с Европой и Украиной у Москвы нет, а контакты с Вашингтоном продолжаются.

«США продолжают посреднические усилия по урегулированию на Украине, мы это приветствуем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине, если Москва и Киев не примут предложения Вашингтона по мирному урегулированию, сообщает RT.

