Песков: РФ и США не работают над заключением соглашений

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли работы по каким-либо соглашениям Москвы и Вашингтона, представитель Кремля указал, что «до этого дело не дошло».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%.



