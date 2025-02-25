Песков: РФ и США не работают над заключением соглашений

Россия и США не работают над заключением двусторонних соглашений. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о том, ведутся ли работы по каким-либо соглашениям Москвы и Вашингтона, представитель Кремля указал, что «до этого дело не дошло».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАРоссияДмитрий Песков

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