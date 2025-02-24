Путин заявил о возможности соглашения с США по сокращению вооружений
24 февраля 202523:48
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%.
По его словам, Китай мог бы присоединиться к этому процессу. Президент также назвал хорошим предложение Трампа о сокращении военных расходов России и США.
В феврале Трамп предложил начать переговоры с Россией и Китаем о сокращении оборонных расходов, выразив обеспокоенность избыточными затратами на ядерное оружие.
По его мнению, ядерный потенциал Китая может достичь уровня США и России в течение пяти-шести лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru