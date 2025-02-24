Путин заявил о возможности соглашения с США по сокращению вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%.

По его словам, Китай мог бы присоединиться к этому процессу. Президент также назвал хорошим предложение Трампа о сокращении военных расходов России и США.

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В феврале Трамп предложил начать переговоры с Россией и Китаем о сокращении оборонных расходов, выразив обеспокоенность избыточными затратами на ядерное оружие.

По его мнению, ядерный потенциал Китая может достичь уровня США и России в течение пяти-шести лет, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеСШАРоссияВладимир Путин

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