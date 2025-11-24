Роспотребнадзор контролирует данные о птичьем гриппе в США
Роспотребнадзор взял на контроль данные о заражении человека вирусом птичьего гриппа в США. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее министерство здравоохранения Вашингтона сообщило, что местный житель заболел птичьим гриппом H5N5, это стало первым зарегистрированным в стране случаем такого заболевания у человека. Пациент содержал домашних птиц, контактировавших с дикими, которые могли быть источником заражения. Позднее мужчина умер, пишет 360.ru.
Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты мониторят информацию.
«Случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N5 – первый в мире зарегистрированный случай заражения данным подтипом. При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий... H5N1 – к кладе 2.3.4.4b», - указали в федеральной службе.
По ее данным, риск межвидового перехода для инфекции сохраняется, однако случаев передачи вируса между млекопитающими пока не было зарегистрировано.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru