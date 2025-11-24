В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены четыре дома

Повреждения зафиксированы после атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Как отметил губернатор, никто не пострадал.

«В одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома (в основном пострадало остекление и фасад)», - написал Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, незначительные повреждения получил автомобиль.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 24 ноября в Воронежской области ликвидировали четыре украинских беспилотника, напоминает Ura.ru.

