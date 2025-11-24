В США досрочно распустили созданный Маском DOGE

Созданный миллиардером Илоном Маском департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) досрочно прекратил свое существование. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу управления кадровой службы американского правительства Скотта Купора.

В беседе с агентством он отметил, что такого ведомства не существует, и DOGE уже не «централизованная структура».

Департамент прекратил работу за восемь месяцев до конца срока полномочий. Многие его функции взяла на себя служба по управлению персоналом (OPM).

В мае Илон Маск заявил, что будет постепенно уходить из политики, он намерен сконцентрироваться на руководстве компанией Tesla, пишет 360.ru.

