Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал об излечении от рака
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон перенес рак предстательной железы, он прошел курс лечения. Об этом экс-глава правительства заявил в интервью The Times.
По словам Кэмерона, в 2024 году он услышал по радио историю о важности раннего выявления заболевания простаты и решил сделать скрининговый тест. Анализ и дополнительные исследования показали наличие онкологии у экс-премьера. В 2025 году 59-летний политик перенес «фокальную» терапию, лечение было успешным.
Как отметил Кэмерон, он не любит обсуждать личные проблемы со здоровьем, но «чувствует, что должен сделать это».
«Давайте будем честны: мужчины не очень любят обсуждать свое здоровье. Мы склонны все откладывать. Нам неловко говорить о таких вещах, как простата... Я подумал: раз уж это случилось со мной, то я должен высказать свою позицию и поддержать других», - заявил экс-премьер.
Дэвид Кэмерон возглавлял британское правительство в 2010-2016 годы.
Между тем главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как проходит химиотерапию в рамках лечения от рака. По словам медиаменеджера, у нее «мало сил, а значит, много свободного времени», пишет 360.ru.
