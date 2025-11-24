СМИ: В Пакистане при взрыве в здании полиции погибли три человека
24 ноября 202507:47
Взрыв произошел в штаб-квартире федеральной полиции в городе Пешавар в Пакистане. Об этом пишет передает агентство Reuters.
По данным агентства, ЧП произошло из-за подрыва смертника.
«Минимум три человека погибли», - указано в сообщении.
В свою очередь, местное издание Dawn заявило, что в штаб-квартире полиции прогремело как минимум два взрыва.
Ранее в Исламабаде близ здания суда был подорван автомобиль, в результате погибли как минимум 12 человек, 27 пострадали, пишет Ura.ru.
