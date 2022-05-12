Песков: РФ готова решительно ответить всем, кто попытается вмешаться в спецоперацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова решительно ответить любой стороне, которая попытается вмешаться в специальную военную операцию Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены

По его словам, об этом, начиная с 24 февраля, неоднократно напоминал Владимир Путин.

«Мы прежде всего исходим из тех заявлений, которые делал президент... Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию», - подчеркнул резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
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