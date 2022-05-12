Песков: РФ готова решительно ответить всем, кто попытается вмешаться в спецоперацию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова решительно ответить любой стороне, которая попытается вмешаться в специальную военную операцию Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, об этом, начиная с 24 февраля, неоднократно напоминал Владимир Путин.
«Мы прежде всего исходим из тех заявлений, которые делал президент... Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию», - подчеркнул резюмировал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Путин пообещал рекордный урожай пшеницы в 2022 году
- Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой России
- МИД РФ назвал вступление Финляндии в НАТО нарушением международно-правовых обязательств
- Путин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями
- Сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги
- Песков: РФ готова решительно ответить всем, кто попытается вмешаться в спецоперацию
- Песков: Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине
- В Кремле призвали укреплять безопасность прилегающих к Украине районов
- В Словении 20 человек пострадали при взрыве на химпредприятии
- Мэрия Белгорода опровергла информацию об украинских войсках в приграничном селе Середа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru