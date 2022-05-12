Песков: РФ готова решительно ответить всем, кто попытается вмешаться в спецоперацию

По его словам, об этом, начиная с 24 февраля, неоднократно напоминал Владимир Путин.

«Мы прежде всего исходим из тех заявлений, которые делал президент... Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию», - подчеркнул резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми, сообщает RT.