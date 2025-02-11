«Техническое недоразумение!»: В Азербайджане объяснили закрытие Русского дома в Баку
Адгезал Мамедов заявил НСН, что закрытие Русского дома в Азербайджане – это технический вопрос, на котором не заканчиваются отношения «многовековых» партнеров.
Политическим элитам России и Азербайджана следует отбросить политический эгоизм и пойти на уступки, чтобы сохранить многовековые отношения, заявил НСН азербайджанский политолог Адгезал Мамедов. Он подчеркнул, что вопрос закрытия Русского дома касается сохранения авторитета Азербайджана, Москва должна это понять.
В Баку начали демонтировать надписи со здания, где расположен Русский дом. Азербайджан недавно направил российской стороне ноту о прекращении деятельности представительства в республике. Глава Россотрудничества Примаков заявлял, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Мамедов назвал ситуацию недоразумением.
«Я считаю эту ситуацию техническим недоразумением, нужно провести разбирательство. Государственные элиты должны найти точки соприкосновения. Я очень сожалею, что случилась авиакатастрофа на пространстве России. Я понимаю, что нужно расследование. Но надо понять и позицию нашего государства. Речь идет об авторитете нашего государства. Я понимаю, что есть моменты, которые можно сглаживать, нужны взаимные уступки. Надо отбросить политический эгоизм и достигать общих интересов. Надо понять наше руководство, но уладить ситуацию ради дружбы наших народов. Россия и Азербайджан – это системные государства с историей, можно опираться на наш опыт. У нас всегда были недопонимания, но мы из них выходили», - объяснил он.
При этом он также добавил, что Русский дом – это далеко не все формы взаимодействия двух стран.
«Необходимо решить все технические вопросы с Русским домом. Как я понимаю, организация не была правильно зарегистрирована. Россия связана с нами не только через такие организации, нас связывают экономические и культурные взаимоотношения. Не надо зацикливаться только на этом. Русским домом все не заканчивается. В целом хочу отметить, что Россию и Азербайджан связывают многовековые отношения. У нас много общего, много сходства по характерным чертам. По генетическим показателям у нас много общего, мы разделяем единое пространство по всем направлениям. Взаимоотношения должны развиваться в восходящей форме», - заключил собеседник НСН.
В ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане российской стороне следует внимательнее наблюдать за выходцами из этой закавказской республики на территории РФ, заявил ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак «Радиоточке НСН».
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