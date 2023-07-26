Песков: Решение Кишинева о высылке российских дипломатов не останется без ответа

Власти Молдавии объявили о сокращении численного состава дипломатического персонала посольства Российской Федерации. Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен с 80 до 25 сотрудников.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на решение Молдавии сократить численность посольства РФ в Кишиневе, передает «Радиоточка НСН».

В Кишиневе подчеркивают, что данные меры стали результатом якобы многочисленных недружественных действий со стороны Москвы, а также попыток дестабилизировать ситуацию в республике.

