Песков: Решение Кишинева о высылке российских дипломатов не останется без ответа
Решение Молдавии сократить численность дипмиссии РФ является продолжением недружественной линии руководства страны, подобные действия не останутся без ответа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что население Молдавии зачастую не разделяет подобные русофобские настроения властей, но «руководство рубит все канаты».
Власти Молдавии объявили о сокращении численного состава дипломатического персонала посольства Российской Федерации. Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен с 80 до 25 сотрудников.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на решение Молдавии сократить численность посольства РФ в Кишиневе, передает «Радиоточка НСН».
В Кишиневе подчеркивают, что данные меры стали результатом якобы многочисленных недружественных действий со стороны Москвы, а также попыток дестабилизировать ситуацию в республике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Решение Кишинева о высылке российских дипломатов не останется без ответа
- Глава Сбера заявил о строительстве нового аэропорта в Горно-Алтайске
- Песков объяснил, почему сократилось число участников саммита «Россия — Африка»
- СМИ: Франция знала о готовящемся в России мятеже «Вагнера»
- Совет Федерации 28 июля рассмотрит закон о повышении призывного возраста
- Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против россиян
- В Ингушетии запретят жениться без справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
- Госдума закончила весеннюю сессию
- Экс-министр культуры Украины похвалился законом «анти-Пушкин»
- ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru