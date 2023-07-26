Молдавия выйдет из соглашения о вооруженных силах, заключенного в рамках СНГ

Молдавия выходит из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенного в рамках СНГ, сообщили в пресс-службе местного правительства.

Отмечается, что страна продолжит быть частью системы безопасности в рамках ООН.

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В этот же день власти Молдавии объявили о сокращении численного состава дипломатического персонала посольства Российской Федерации. Такое решение озвучил министр иностранных дел республики Николай Попеску.

В связи с этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на решение Молдавии. Дипломат добавила, что действия молдавской стороны стали очередным шагом к разрушению двусторонних отношений, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СНГМолдавия

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