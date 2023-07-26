Молдавия выйдет из соглашения о вооруженных силах, заключенного в рамках СНГ

В этот же день власти Молдавии объявили о сокращении численного состава дипломатического персонала посольства Российской Федерации. Такое решение озвучил министр иностранных дел республики Николай Попеску.

В связи с этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на решение Молдавии. Дипломат добавила, что действия молдавской стороны стали очередным шагом к разрушению двусторонних отношений, передает «Радиоточка НСН».

