Норвегия выступила против войск НАТО у российских границ

Новое правительство Норвегии выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около российских границ и планирует их ограничить, сообщил министр иностранных дел страны Анникен Витфельдт газете VG.

Лавров: Россия потребует, чтобы НАТО не продвигалась на Восток

По ее словам, для Осло важно военное присутствие в близлежащих районах, однако «будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов».

Глава дипломатии отметила, что намерена обсудить этот вопрос с Лондоном и Вашингтоном, поскольку «в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия потребует, чтобы НАТО не продвигалась на Восток. Отмечается, что Москва будет делать это совместно с партнерами.

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ФОТО: РИА Новости
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