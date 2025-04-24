Песков: Размещение контингента НАТО на Украине несет критическую опасность
24 апреля 202514:37
Размещение на Украине воинского контингента НАТО для России неприемлемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что это критически опасно для мировой безопасности.
«Это несёт в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», - заключил представитель Кремля.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ввод на Украину военного контингента может привести к третьей мировой войне, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru