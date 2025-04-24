Песков: Размещение контингента НАТО на Украине несет критическую опасность

Размещение на Украине воинского контингента НАТО для России неприемлемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он указал, что это критически опасно для мировой безопасности.

«Это несёт в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», - заключил представитель Кремля.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ввод на Украину военного контингента может привести к третьей мировой войне, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОДмитрий Песков

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