СМИ: Главной темой саммита НАТО станет Украина
Главной темой саммита НАТО в июне станет ситуация на Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника.
«Главный вопрос саммита - где мы находимся по теме Украины», - отметил источник.
По данным издания, чиновники Североатлантического альянса перед представлением плана США по урегулированию на Украине пытались смягчить внутренние разногласия и настаивали, что саммит стран-членов блока будет сфокусирован на затратах на оборону. Как указывает Financial Times, вероятность выхода Вашингтона из переговоров по украинскому кризису и нормализации отношений США с РФ может привести к разногласиям среди лидеров альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в блоке не будет частью мирного соглашения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru