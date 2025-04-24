СМИ: Главной темой саммита НАТО станет Украина

Главной темой саммита НАТО в июне станет ситуация на Украине. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного западного чиновника.

«Главный вопрос саммита - где мы находимся по теме Украины», - отметил источник.

По данным издания, чиновники Североатлантического альянса перед представлением плана США по урегулированию на Украине пытались смягчить внутренние разногласия и настаивали, что саммит стран-членов блока будет сфокусирован на затратах на оборону. Как указывает Financial Times, вероятность выхода Вашингтона из переговоров по украинскому кризису и нормализации отношений США с РФ может привести к разногласиям среди лидеров альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в блоке не будет частью мирного соглашения, пишет RT.

