Илья Морозов был назначен и.о. директора Театра кукол им. Образцова
Исполняющим обязанности директора Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова стал Илья Морозов. Об сообщает пресс-служба театра.
До назначения Морозов занимал должность заместителя директора. На новом посту он сменил экс-директора театра Елену Булукову, которая стала гендиректором МХАТ им. Горького.
«Благодарим Елену Николаевну за созидательный труд и желаем успехов на новом поприще», - говорится в сообщении.
Ранее в Театре имени Ленсовета опровергли слухи о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский якобы решил завершить карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
