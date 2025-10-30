Илья Морозов был назначен и.о. директора Театра кукол им. Образцова

Исполняющим обязанности директора Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова стал Илья Морозов. Об сообщает пресс-служба театра.

Отец министра культуры РФ объяснил уход с должности ректора Щепкинского училища

До назначения Морозов занимал должность заместителя директора. На новом посту он сменил экс-директора театра Елену Булукову, которая стала гендиректором МХАТ им. Горького.

«Благодарим Елену Николаевну за созидательный труд и желаем успехов на новом поприще», - говорится в сообщении.

Ранее в Театре имени Ленсовета опровергли слухи о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский якобы решил завершить карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КультураОтставки И НазначенияМХАТТеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры