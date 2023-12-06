Путин прибыл с визитом в Эр-Рияд

Президент России Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд, он проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

Ранее днем Путин посетил ОАЭ, где прошли переговоры с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они прошли с участием делегаций, а также в формате рабочего завтрака.

Там он назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Гордеев
ТЕГИ:Саудовская АравияВладимир Путин

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