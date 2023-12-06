Путин прибыл с визитом в Эр-Рияд
6 декабря 202319:01
Президент России Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд, он проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее днем Путин посетил ОАЭ, где прошли переговоры с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они прошли с участием делегаций, а также в формате рабочего завтрака.
Там он назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru