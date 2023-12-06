Путин прибыл с визитом в Эр-Рияд

Ранее днем Путин посетил ОАЭ, где прошли переговоры с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они прошли с участием делегаций, а также в формате рабочего завтрака.

Там он назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

