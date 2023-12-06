Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность посетить РФ
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Наследник трона Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию. Он назвал президента РФ особенным гостем для королевства.
Путин выразил уверенность, что преград развитию дружеских отношений двух стран нет. Следующая встреча должна пройти в Москве, добавил российский лидер.
Президент России 6 декабря начал визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Стороны обсуждают взаимодействие на рынке энергетики, ситуацию на Ближнем востоке и экономическое сотрудничество, пишет «Свободная пресса».
Как отмечает Bloomberg, визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции России, передает «Радиоточка НСН».
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