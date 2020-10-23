Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального в Германию

Участие президента России Владимира Путина в отправке российского оппозиционера Алексея Навального в ФРГ заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

В четверг президент России Владимир Путин рассказал, что дал поручение Генпрокуратуре выпустить Навального в Германию, напоминает Ura.ru.

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Президент также отметил, что Россия неоднократно просила материалы по делу Навального, чтобы у российских правоохранительных органов появилось основание для возбуждения уголовного дела.

Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.

Евросоюз 15 октября опубликовал персональный санкционный список по делу Навального. Под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинАлексей НавальныйДмитрий Песков
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