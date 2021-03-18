Будь здоров и сам такой. Путин ответил Байдену

Здоровья пожелал Владимир Путин своему американскому коллеге Джо Байдену в ответ на заявления последнего в свой адрес. Байден, напомним, в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя Владимир Путин сказал на это:

«Я желаю ему здоровья», - сказал президент России, отметив, что говорит это «без иронии и без шуток».

Но тему развил:

«Когда в детстве мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл психологический очень глубокий в этом: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», - разъяснил Путин глубинный смысл поговорки.

А вот далее последовал настоящий ответ на брошенное обвинение. Путин обратился к истории возникновения страны, которую возглавляет его обидчик. Сознание «американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, с прямым геноцидом индейских племен», - сказал Владимир Путин.

С памятью у российского президента, в отличие от американского визави, все в порядке. Путин помнит не только «поговорочки» времен своего детства, но даже геноцид индейцев, который следовало бы помнить сенатору с 36-летним стажем от штата Делавэр. В штате, населенном когда-то индейскими племенами под общим названием делавары, «коренных американцев» насчитывается ныне всего полпроцента от миллионного населения. То есть именно Байдену вменена ответственность за истребление его предками коренного населения Америки – в отличие от абстрактного «убийца» в адрес президента России.

Незадолго до выступления Владимира Путина с этими высказываниями обвинения в его адрес со стороны Джо Байдена прокомментировал представитель Кремля, назвав слова американского президента «очень плохими»:

«Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», - заявил Дмитрий Песков.

Кремль неоднократно давал понять, что считает кризис в двусторонних отношениях исключительно делом рук американской стороны, тогда как Москва, напротив, всегда готова к совместной работе по выводу их из тупика. Конечно, без должного дипломатического опыта сложно понять, как налаживанию этой работы способствует полемика в стиле «сам такой» с переводом дискуссии на уровень детсадовских поговорок. С другой стороны, какое-то миролюбие в этом тоже звучит…

