Байден: В какой-то момент мы поговорим с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» поговорит с российским президентом Владимиром Путиным.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сообщил американский лидер в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.
Накануне после речи, посвященной борьбе с коронавирусом, Байден не стал отвечать на вопрос о возможных переговорах с Путиным.
Ранее американский лидер в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
В свою очередь, российский президент, комментируя высказывания лидера Соединенных Штатов, пожелал ему здоровья, отмечает «Свободная пресса».
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