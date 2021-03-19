Байден: В какой-то момент мы поговорим с Путиным

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сообщил американский лидер в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.

Накануне после речи, посвященной борьбе с коронавирусом, Байден не стал отвечать на вопрос о возможных переговорах с Путиным.

Ранее американский лидер в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

В свою очередь, российский президент, комментируя высказывания лидера Соединенных Штатов, пожелал ему здоровья, отмечает «Свободная пресса».

