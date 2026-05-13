Песков рассказал об обмене информацией между Россией и Украиной

Россия по имеющимся каналам постоянно контактирует с США по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что обмен информацией между Москвой и Киевом осуществляется при участии американской стороны.

«Поскольку США выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной», - пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что для перехода к полноформатным переговорам Украине следует прекратить огонь и вывести свои войска из российских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
