Песков рассказал об антипрививочниках в администрации Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в администрации Кремля - как и во всем обществе - есть антипрививочники.

По его словам, в администрации «занимают непримиримую позицию к ним и подвергают остракизму».

Иван Охлобыстин заразился COVID-19

Также в пятницу в ходе общения с журналистами Песков отметил, что, как показывает мировой опыт, вводить избыточные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса смысла не имеет.

Вместе с тем он заявил, что число случаев заражения COVID-19 в стране еще может вырасти сейчас цифры по заболеваемости в России меньше, чем в странах Западной Европы и в США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Администрация ПрезидентаВакцинацияПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры