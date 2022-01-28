Песков рассказал об антипрививочниках в администрации Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в администрации Кремля - как и во всем обществе - есть антипрививочники.
По его словам, в администрации «занимают непримиримую позицию к ним и подвергают остракизму».
Также в пятницу в ходе общения с журналистами Песков отметил, что, как показывает мировой опыт, вводить избыточные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса смысла не имеет.
Вместе с тем он заявил, что число случаев заражения COVID-19 в стране еще может вырасти сейчас цифры по заболеваемости в России меньше, чем в странах Западной Европы и в США.
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