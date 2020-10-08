Экс-канцлер Германии подаст в суд из-за обвинений Навального

Бывший канцлер Германии, представитель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер собирается подать в суд на немецкое издание Bild, недавно опубликовавшее интервью с оппозиционером Алексеем Навальным. О своих планах Шредер написал в аккаунте Linkedin.

В интервью, опубликованном Bild, Навальный называет Шредера «мальчиком на побегушках у Путина» и обвиняет экс-канцлера в получении тайных платежей от российских властей. При этом оппозиционер подчеркивает, что не может доказать это документами.

Также Навальный подверг Шредера критике за его высказывание о том, что в расследовании отравления оппозиционера нет «достоверных фактов». Экс-канцлер заявил, что подает в суд, потому что в Bild никто не спросил его мнения и опубликовали бездоказательные заявления.

Навальный ранее заявил, что к его отравлению причастны спецслужбы РФ, якобы действовавшие по приказу президента РФ Владимира Путина. При этом российская сторона направила в Берлин три запроса о правовой помощи по ситуации, которые пока остались без ответа.

