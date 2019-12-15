Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского

Диалог глав славянских государств в Париже был прерван спустя 10-15 минут, по словам Пескова, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он потребовал, чтобы разговор продолжился в «нормандском формате», отмечает Газета.ru.

«Нормандский» саммит состоялся 9 декабря в Париже. Он прошел впервые за три года. По итогам встречи глав Франции. России, Германии и Украины подписано коммюнике, подтверждающее следование Минским соглашениям, подписанным в 2015 году, и предполагающее урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее НСН написала, как политики, эксперты и политологи в эфире НСН оценивают итоги саммита в Париже не только с точки зрения приближения к миру на Донбассе, но оценивают поведение и позицию Владимира Зеленского.

