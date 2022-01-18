Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию
18 января 202214:33
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных дат послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока нет, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что подготовка к мероприятию ведётся.
«Подготовка ведётся, точных дат пока нет», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в начале 2022 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru