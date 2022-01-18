Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных дат послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока нет, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что подготовка к мероприятию ведётся.

«Подготовка ведётся, точных дат пока нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в начале 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков
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