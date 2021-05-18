Песков рассказал о планах Путина на летний отдых

Президент РФ Владимир Путин не планирует летом полноценный отпуск. Об этом рассказал в ходе брифинга его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Полноценный... я даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Песков добавил, что глава государства отдыхает урывками, используя выходные дни из-за невозможности надолго отстраниться от рабочих мероприятий.

Представитель Кремля также отметил, что ему ничего неизвестно относительно планов Путина по посещению каких-то конкретных мест.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин берёт ядерный чемоданчик даже на отдых.



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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ОтдыхВладимир Путин
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