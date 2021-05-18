Песков рассказал о планах Путина на летний отдых

Президент РФ Владимир Путин не планирует летом полноценный отпуск. Об этом рассказал в ходе брифинга его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Полноценный... я даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.