Президент РФ Владимир Путин представляет собой образ здорового и сильного лидера, чего не скажешь об американском лидере Джо Байдене. Об этом написало издание Daily Mail после появившейся информации отдыха российского лидера в тайге, где компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

В это время новостные агентства распространили видео о том, как Байден трижды споткнулся на трапе своего самолета.

Комментаторы британской газеты признали, что уважают Путина за его смелость и здоровый образ жизни, передает РИА ФАН. По их мнению, Соединенным Штатам не хватает такого лидера.