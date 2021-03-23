Британцев разочаровал Байден после отдыха Путина в тайге

Президент РФ Владимир Путин представляет собой образ здорового и сильного лидера, чего не скажешь об американском лидере Джо Байдене. Об этом написало издание Daily Mail после появившейся информации отдыха российского лидера в тайге, где компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

В это время новостные агентства распространили видео о том, как Байден трижды споткнулся на трапе своего самолета.

Комментаторы британской газеты признали, что уважают Путина за его смелость и здоровый образ жизни, передает РИА ФАН. По их мнению, Соединенным Штатам не хватает такого лидера.

Песков заявил, что Путин берёт ядерный чемоданчик даже на отдых

«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», — написал один из пользователей Сети.

«Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», — иронизирует другой читатель газеты.

Путин с Шойгу отдыхали в тайге в минувшие выходные, пишет «Свободная пресса». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что они передвигаются по Сибири на вездеходах и гуляют по таежным лесам.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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